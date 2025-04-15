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Банки для вакуум-терапии БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Банки для вакуум-терапии БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Львов
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Открыто
Закроется в 20:00
Почаев, ул. Воссоединения, 3-А
108.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
788,04
Экономия при брони:
-0,04 грн
788,00
грн
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Джерела здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
118.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
875,50
Экономия при брони:
-36,50 грн
839,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
139.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
930,43
Экономия при брони:
-51,25 грн
879,18
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 156
180.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
604,62
Экономия при брони:
-25,83 грн
578,79
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
181.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
378,35
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
335.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
484,69
Экономия при брони:
-25,30 грн
459,39
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
462.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
835,23
Экономия при брони:
-31,27 грн
803,96
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
465.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №8
Укрмедика
819,07
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Независимости, 30
571.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
257,78
Экономия при брони:
-15,10 грн
242,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
572.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
229,19
Экономия при брони:
-8,30 грн
220,89
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
626.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №8
Укрмедика
588,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Долинская, ул. Центральная, 144
666.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
866,50
Экономия при брони:
-27,50 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
699.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
989,13
Экономия при брони:
-61,79 грн
927,34
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
709.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
990,44
Экономия при брони:
-63,10 грн
927,34
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
720.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
958,70
Экономия при брони:
-63,60 грн
895,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
722.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
738,71
Экономия при брони:
-40,22 грн
698,49
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
778.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
870,30
Экономия при брони:
-31,30 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
781.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
709,85
Экономия при брони:
-33,25 грн
676,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
813.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
986,44
Экономия при брони:
-51,14 грн
935,30
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Барки Василия, 6
816.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
991,83
Экономия при брони:
-64,49 грн
927,34
грн
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