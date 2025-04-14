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Банки для вакуум-терапии БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Банки для вакуум-терапии БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Харьков
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
106.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
708,56
Экономия при брони:
-31,96 грн
676,60
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
863,40
Экономия при брони:
-24,40 грн
839,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
185.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
991,70
Экономия при брони:
-56,40 грн
935,30
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
197.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
990,06
Экономия при брони:
-62,72 грн
927,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
252.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
492,40
Экономия при брони:
-32,71 грн
459,69
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
271.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
967,98
Экономия при брони:
-40,64 грн
927,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
283.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
929,29
Экономия при брони:
-34,19 грн
895,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
285.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
988,67
Экономия при брони:
-61,33 грн
927,34
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
302.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
870,30
Экономия при брони:
-31,30 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
308.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
746,58
Экономия при брони:
-48,09 грн
698,49
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
325.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
229,04
Экономия при брони:
-8,15 грн
220,89
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 30
325.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
256,44
Экономия при брони:
-13,76 грн
242,68
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Долинская, ул. Центральная, 144
328.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
866,50
Экономия при брони:
-27,50 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
417.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
853,33
Экономия при брони:
-49,37 грн
803,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
540.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
478,92
Экономия при брони:
-19,53 грн
459,39
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
550.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №8
Укрмедика
819,07
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
567.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №8
Укрмедика
588,70
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
712.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
378,35
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
713.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
613,00
Экономия при брони:
-34,21 грн
578,79
грн
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Джерела здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
766.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
875,50
Экономия при брони:
-36,50 грн
839,00
грн
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