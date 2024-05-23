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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №4 - Львов (743125) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, ул. Воссоединения, 3-А
Всего: упаковка (1)
810,99
Экономия: -105,69 грн
705,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: набор массажный (3)
775,99
Экономия: -70,69 грн
705,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (1)
782,19
Экономия: -52,95 грн
729,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: набор массажный (3)
800,82
Экономия: -81,90 грн
718,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
Всего: набор массажный (2)
767,31
Экономия: -30,01 грн
737,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: набор массажный (1)
887,96
Экономия: -89,96 грн
798,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Всего: набор массажный (3)
851,21
Экономия: -124,37 грн
726,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
874,99
Экономия: -169,69 грн
705,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Верховинная, 7
Всего: упаковка (1)
789,99
Экономия: -84,69 грн
705,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-У
Всего: упаковка (1)
849,99
Экономия: -144,69 грн
705,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
810,99
Экономия: -105,69 грн
705,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (1)
793,74
Экономия: -61,86 грн
731,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
766,50
Экономия: -61,97 грн
704,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (3)
785,46
Экономия: -58,28 грн
727,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
870,17
Экономия: -68,36 грн
801,81 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
1180,00
Экономия: -341,87 грн
838,13 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
833,64
Экономия: -86,12 грн
747,52 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
994,75
Экономия: -290,87 грн
703,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 30
Всего: набор массажный (1)
810,73
Экономия: -83,77 грн
726,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: набор массажный (2)
864,62
Экономия: -100,53 грн
764,09 грн