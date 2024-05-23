БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №4 - Львов (743125) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, ул. Воссоединения, 3-А
Аптека
Подробнее
Всего: набор массажный (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Аптека копейка
Подробнее
Всего: набор массажный (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: набор массажный (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: набор массажный (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: набор массажный (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Верховинная, 7
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-У
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Аптека копейка
Подробнее
Всего: набор массажный (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 30
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: набор массажный (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А