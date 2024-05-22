БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №4 - Харьков (743125) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
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