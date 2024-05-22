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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №8 - Харьков (650173) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: набор массажный (5)
1364,00
Экономия: -79,20 грн
1284,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: набор массажный (6)
1092,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
1045,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: набор массажный (1)
1013,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
1226,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом