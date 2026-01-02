Киев
Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)
Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,89
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
0.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,79
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,89
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
9,81
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
8,80
Экономия при брони:
-0,73 грн
8,07
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,80
Экономия при брони:
-0,73 грн
8,07
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
10,10
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,79
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,79
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,89
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Судостроительная, 1
7.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,37
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,89
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,61
Экономия при брони:
-0,66 грн
9,95
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
6,00
Экономия при брони:
-0,77 грн
5,23
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
7,30
Экономия при брони:
-0,65 грн
6,65
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
8,80
Экономия при брони:
-0,73 грн
8,07
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Черноморск, ул. Данченко, 7/23-Н
20.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,21
Экономия при брони:
-0,36 грн
9,85
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
9,81
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,20
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,24
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,15
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,37
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Пивденное, ул. Химиков, 2-А
34.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,20
грн
Забронировать
