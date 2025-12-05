Киев
О товаре
Цены
Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)
Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 36 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,55
Экономия при брони:
-0,60 грн
9,95
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,96
Экономия при брони:
-0,51 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,20
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,63
Экономия при брони:
-0,68 грн
9,95
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
6,90
Экономия при брони:
-0,44 грн
6,46
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,80
Экономия при брони:
-0,54 грн
8,26
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,20
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
10,06
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,29
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Саперное Поле / Филатова Академика, 22/1
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,80 грн
8,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,09
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Антоновича, 165
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,39
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,09
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню