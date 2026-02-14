Днепр
Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)

Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)

Днепр (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 58 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
0.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони: -1,17 грн
20,43 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
0.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,66
Экономия при брони: -0,71 грн
9,95 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,66
Экономия при брони: -0,71 грн
9,95 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
0.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,40 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони: -1,17 грн
20,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,64
Экономия при брони: -0,69 грн
9,95 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
3.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,09
Экономия при брони: -0,64 грн
9,45 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,51
Экономия при брони: -0,66 грн
9,85 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,46
Экономия при брони: -0,51 грн
9,95 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
4.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,82
Экономия при брони: -0,37 грн
9,45 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,82
Экономия при брони: -0,37 грн
9,45 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
4.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,53
Экономия при брони: -0,68 грн
9,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
5.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони: -1,17 грн
20,43 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони: -1,17 грн
20,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
5.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,70
Экономия при брони: -0,50 грн
9,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,30
Экономия при брони: -0,35 грн
9,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,58
Экономия при брони: -0,63 грн
9,95 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,58
Экономия при брони: -0,63 грн
9,95 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
6.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони: -0,65 грн
9,85 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
6.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
7,50 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
7.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00 грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
7.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
8.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,40 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
8.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони: -0,55 грн
9,95 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное