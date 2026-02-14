Днепр
О товаре
Цены
Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)
Катетер Нелатона Медикеа женский (Nelaton Medicare female catheter)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 58 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
0.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
0.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,66
Экономия при брони:
-0,71 грн
9,95
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,66
Экономия при брони:
-0,71 грн
9,95
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
0.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,40
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,64
Экономия при брони:
-0,69 грн
9,95
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
3.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,09
Экономия при брони:
-0,64 грн
9,45
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,51
Экономия при брони:
-0,66 грн
9,85
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,46
Экономия при брони:
-0,51 грн
9,95
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
4.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,82
Экономия при брони:
-0,37 грн
9,45
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,82
Экономия при брони:
-0,37 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
4.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,53
Экономия при брони:
-0,68 грн
9,85
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
5.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
21,60
Экономия при брони:
-1,17 грн
20,43
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
5.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,70
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,20
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,30
Экономия при брони:
-0,35 грн
9,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,58
Экономия при брони:
-0,63 грн
9,95
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,58
Экономия при брони:
-0,63 грн
9,95
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
6.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,65 грн
9,85
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
6.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
7,50
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
7.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
7.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
8.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,40
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
8.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,55 грн
9,95
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню