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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер L, №1 - Львов (742950) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
465,02
Экономия: -23,45 грн
441,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
495,19
Экономия: -52,92 грн
442,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
502,38
Экономия: -73,74 грн
428,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
419,30
Экономия: -17,40 грн
401,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
474,06
Экономия: -42,77 грн
431,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
467,24 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
488,05
Экономия: -29,33 грн
458,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
494,82
Экономия: -35,92 грн
458,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
419,96
Экономия: -15,96 грн
404,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
352,65
Экономия: -19,84 грн
332,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (1)
445,92
Экономия: -2,95 грн
442,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (1)
445,94 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (1)
389,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
449,81
Экономия: -2,83 грн
446,98 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
428,31 грн