БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер L, №1 - Харьков (742950) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
Экономная аптека
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Мед-сервис
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Харьков, просп. Науки, 39
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Героев Труда, 34
Аптека шар@
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Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Аптека копейка
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Городская семейная аптека
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А