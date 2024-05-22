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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер L, №1 - Харьков (742950) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (1)
474,44
Экономия: -30,29 грн
444,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
467,35
Экономия: -14,45 грн
452,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
426,60
Экономия: -20,70 грн
405,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
497,94
Экономия: -43,30 грн
454,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
389,42 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
492,39
Экономия: -41,99 грн
450,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
499,00
Экономия: -46,39 грн
452,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
496,74
Экономия: -56,35 грн
440,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
422,12
Экономия: -20,22 грн
401,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
408,84 грн