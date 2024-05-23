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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 8302, эластичный размер M, №1 - Запорожье (734846) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
427,31
Экономия: -37,12 грн
390,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
421,41
Экономия: -41,13 грн
380,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
499,99
Экономия: -64,32 грн
435,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
502,58
Экономия: -61,02 грн
441,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
486,83
Экономия: -51,16 грн
435,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
302,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 46 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
420,71
Экономия: -32,72 грн
387,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
389,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
408,84 грн