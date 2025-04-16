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Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
247.2 км
БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ 100% полиэтиленовые, синие 4 г №1
Весельский О.С.
0,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
430.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
433.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
434.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
434.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Экономия при брони:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
434.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
434.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
434.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
435.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
435.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
438.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
439.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
439.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
439.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
439.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
440.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
440.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
440.4 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
440.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
440.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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