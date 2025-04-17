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Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Винница
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
189.4 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
189.6 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
2,00
Экономия при брони:
-0,91 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
189.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,37 грн
1,23
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
189.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
190.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
190.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
2,00
Экономия при брони:
-0,91 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 15:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
190.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
191.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Васильковская, 55
191.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
191.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Шалимова Академика, 44/10
191.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
191.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
192.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
192.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
192.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
193.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
193.4 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
193.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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