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Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Одесса
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 37 мин
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
433.6 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 55
433.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
436.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
436.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Экономия при брони:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
436.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
436.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
437.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
437.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 37 мин
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
437.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
437.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
437.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 37 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
437.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
437.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
438.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 37 мин
Киев, ул. Кочура Григория, 4
438.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
438.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,37 грн
1,23
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
438.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
438.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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