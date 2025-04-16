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Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Кривой Рог
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Открыто
Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
323.1 км
БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ 100% полиэтиленовые, синие 4 г №1
Весельский О.С.
0,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
337.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
341.6 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Экономия при брони:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
341.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
341.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
342.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
342.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
342.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
343.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
344.4 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
346.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
346.5 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
346.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Васильковская, 55
347.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
347.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
347.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Краковская, 13
347.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
347.6 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
347.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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