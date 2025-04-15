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Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Днепр
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Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
197.9 км
БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ 100% полиэтиленовые, синие 4 г №1
Весельский О.С.
0,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
375.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
378.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
378.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
379.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Экономия при брони:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
379.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
379.4 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
379.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
380.4 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
383.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
383.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
384.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
384.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
384.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
384.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
385.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
385.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
385.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
386.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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