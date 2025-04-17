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Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Бахилы нестерильные (Unsterile shoe covers)
Чернигов
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 32-Б
119.6 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
120.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
120.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Северная, 46
121.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
122.3 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
122.6 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
122.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
123.1 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
123.4 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
124.0 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
124.2 км
БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Экономия при брони:
-0,51 грн
1,09
грн
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