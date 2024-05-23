Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ MEDICAREЦены в аптеках

БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г п/э SHPE, №1 - Одесса (729658) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (60)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (9)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (118)
2,50
Экономия: -1,27 грн
1,23 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (169)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (53)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (50)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (94)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
Всего: упаковка (78)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (166)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (44)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (520)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (184)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (195)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (77)
1,23 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (100)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (20)
2,50
Экономия: -1,27 грн
1,23 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Всего: упаковка (50)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (22)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (30)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (18)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн