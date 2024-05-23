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БАХИЛЫ MEDICARE нестерильная, одноразовая пара 4 г п/э SHPE, №1 - Львов (729658) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
Всего: упаковка (61)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (300)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (195)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (43)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (30)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (133)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (77)
1,23 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (196)
3,00
Экономия: -1,91 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (35)
2,50
Экономия: -1,18 грн
1,32 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (98)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (60)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (9)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (100)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (29)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (90)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (106)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (184)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (42)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (64)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (22)
2,50
Экономия: -1,41 грн
1,09 грн