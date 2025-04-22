Гольфы компрессионные антиварикозные (Anti-varicose compression socks)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1071,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1071,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Торговый Дом Алком
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1163,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1163,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1163,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1163,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1163,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1163,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,30 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1071,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Торговый Дом Алком
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1163,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1072,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1108,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1109,40 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1163,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1040,78 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Торговый Дом Алком
1040,88 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1042,97 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1042,99 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1043,63 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1046,23 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1046,82 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1046,96 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1071,85 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1076,62 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1077,86 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1080,31 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1081,25 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1081,55 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1084,06 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1085,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1086,64 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1133,02 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1134,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1135,54 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1075,51 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1080,47 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1084,55 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1135,28 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
5.0 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1084,54 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1930,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Русановский, 12
5.4 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Довженко Александра, 1
5.5 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1188,00 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1188,00 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1930,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Голосеевская, 13
5.6 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1040,75 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1047,71 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Центральная, 21-Б
8.8 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1040,42 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1044,80 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1048,12 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1158,63 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1111,43 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1135,71 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Свободы, 15/1
9.9 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1039,40 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
14.4 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1044,90 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1078,88 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1130,45 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1164,94 грн
Аптека оптовых цен
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
15.5 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1043,29 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1050,75 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1080,52 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1161,15 грн
Аптека оптовых цен
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
19.8 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1045,69 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1077,01 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1077,45 грн
Аптека оптовых цен
Ворзель, ул. Европейская, 10
27.9 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1047,83 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1079,64 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1080,83 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1081,51 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1134,70 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1188,00 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1188,00 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
Торговый Дом Алком
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00111 унисекс, 1 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00102 унисекс, 2 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00101 унисекс, 1 кл. открытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1191,50 грн
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1930,50 грн
Аптека оптовых цен
Дымер, ул. Революции Достоинства, 1
40.0 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1930,50 грн
Аптека оптовых цен
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 42
77.9 км
Гольфы компрессионные антиварикозные 00112 унисекс, 2 кл. закрытый мысок №1
1085,93 грн