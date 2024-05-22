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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ артикул 2П 4 м х 8 см, №1 - Киев (629834) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
74,80 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (1)
54,80 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
65,70 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (1)
55,60 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
75,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
67,90 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
67,30 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
56,70 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, ул. Иорданская, 7-В
Всего: упаковка (1)
76,20 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (1)
57,10 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 26
Всего: упаковка (1)
71,60 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (1)
68,60 грн
Галафарм
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
62,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
66,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (1)
69,90 грн