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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ артикул 2П 4 м х 8 см, №1 - Харьков (629834) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: упаковка (1)
69,50 грн
Медит-м
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Открыто Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А
Всего: упаковка (1)
63,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Всего: упаковка (1)
71,70 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
Всего: упаковка (3)
64,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 1
Всего: упаковка (1)
73,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:30
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: упаковка (1)
76,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 108
Всего: упаковка (1)
82,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (1)
54,80 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 205
Всего: упаковка (1)
61,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: упаковка (2)
69,50 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
70,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
Всего: упаковка (1)
69,50 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (1)
63,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (1)
63,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Черкассы, ул. Телиги Елены, 1
Всего: упаковка (1)
54,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
60,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Телеграфная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
75,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (1)
74,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Энергетиков, 2-Б
Всего: упаковка (1)
64,60 грн