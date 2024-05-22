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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ артикул 2П 1,5 м х 8 см, №1 - Львов (629830) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:30
Одесса, ул. Торговая, 37
Всего: упаковка (3)
29,84 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1
Всего: упаковка (1)
37,69 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Черняховского, 12
Всего: упаковка (1)
29,84 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (2)
37,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (2)
36,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (3)
36,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (2)
37,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Всего: упаковка (2)
36,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (2)
36,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (3)
36,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (3)
36,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
Всего: упаковка (2)
36,00 грн