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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1 м х 10 см 5510 A, №1 - Киев (369870) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (4)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (2)
45,20
Экономия: -1,36 грн
43,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
45,20
Экономия: -1,36 грн
43,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (1)
58,05
Экономия: -1,74 грн
56,31 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн