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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Львов (369866) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (5)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (6)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (6)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (4)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 41
Всего: упаковка (2)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (2)
36,25
Экономия: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
Всего: упаковка (5)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (5)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (4)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
37,22 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 39
Всего: упаковка (4)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
35,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (10)
45,00
Экономия: -14,50 грн
30,50 грн