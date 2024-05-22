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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Львов (295784) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
85,97
Экономия: -9,62 грн
76,35 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -17,32 грн
78,18 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112/1
Всего: упаковка (1)
96,50
Экономия: -18,32 грн
78,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Опильского, 2
Всего: упаковка (3)
103,50
Экономия: -25,32 грн
78,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (2)
88,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -16,81 грн
78,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 59
Всего: упаковка (1)
92,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Садовая, 38
Всего: упаковка (2)
107,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (1)
88,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
Всего: упаковка (3)
88,62 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (3)
97,39
Экономия: -12,27 грн
85,12 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
97,13
Экономия: -12,23 грн
84,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
91,20
Экономия: -6,84 грн
84,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
103,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
93,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
93,02
Экономия: -12,03 грн
80,99 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
Всего: упаковка (4)
106,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (6)
99,20
Экономия: -11,03 грн
88,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
99,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (2)
86,78 грн