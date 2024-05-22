Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Львов (295779) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
75,31
Экономия: -9,49 грн
65,82 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 51
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -10,36 грн
60,14 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
Всего: упаковка (1)
92,50
Экономия: -32,36 грн
60,14 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (1)
75,99
Экономия: -15,85 грн
60,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
67,03
Экономия: -5,53 грн
61,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Масарика Томаша, 15
Всего: упаковка (1)
74,22 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -24,36 грн
60,14 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (4)
95,00
Экономия: -4,75 грн
90,25 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -26,32 грн
60,68 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
79,20
Экономия: -23,96 грн
55,24 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (2)
83,99
Экономия: -23,85 грн
60,14 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (1)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (3)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
73,41
Экономия: -9,25 грн
64,16 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
69,27
Экономия: -5,19 грн
64,08 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
73,31
Экономия: -9,23 грн
64,08 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (3)
98,10
Экономия: -29,71 грн
68,39 грн