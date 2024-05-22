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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 4 м, №1 - Львов (295778) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -13,11 грн
61,39 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (4)
70,50
Экономия: -9,11 грн
61,39 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -2,47 грн
80,03 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
77,00
Экономия: -3,85 грн
73,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (1)
70,40
Экономия: -21,29 грн
49,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
66,00
Экономия: -18,48 грн
47,52 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (2)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (2)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
70,40
Экономия: -21,29 грн
49,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
79,50
Экономия: -24,04 грн
55,46 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
72,99
Экономия: -11,60 грн
61,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (2)
86,50
Экономия: -25,11 грн
61,39 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (1)
74,00
Экономия: -14,00 грн
60,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
74,00
Экономия: -9,00 грн
65,00 грн