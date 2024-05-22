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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2,5 м, №1 - Львов (295776) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (1)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (3)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
40,55
Экономия: -5,11 грн
35,44 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
42,70
Экономия: -13,49 грн
29,21 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (2)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (1)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
38,21
Экономия: -2,86 грн
35,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
51,90
Экономия: -15,72 грн
36,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
42,00
Экономия: -7,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -5,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -8,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн