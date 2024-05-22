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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Львов (295775) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Торговица, 4
Всего: упаковка (1)
23,33 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 80-Б
Всего: упаковка (3)
30,50
Экономия: -3,89 грн
26,61 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А
Всего: упаковка (2)
26,75 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (2)
36,80 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (3)
41,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (3)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
33,79
Экономия: -3,79 грн
30,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
32,21
Экономия: -4,06 грн
28,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (1)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (2)
39,60
Экономия: -12,49 грн
27,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (2)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (3)
42,90
Экономия: -13,52 грн
29,38 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
32,25
Экономия: -4,07 грн
28,18 грн