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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Львов (295774) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 80-Б
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -3,07 грн
20,93 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (1)
22,90
Экономия: -1,97 грн
20,93 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
Всего: упаковка (2)
31,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (2)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (2)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
Всего: упаковка (3)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -3,07 грн
20,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (1)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (3)
26,04
Экономия: -3,28 грн
22,76 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
33,50
Экономия: -10,59 грн
22,91 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Всего: упаковка (1)
29,00
Экономия: -7,00 грн
22,00 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Сосновка, ул. Галицкая, 5
Всего: упаковка (1)
21,62 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 21
Всего: упаковка (1)
21,62 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Шевченко, 7
Всего: упаковка (1)
21,16 грн