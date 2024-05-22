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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Львов (295773) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
18,52
Экономия: -2,33 грн
16,19 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (1)
20,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (1)
15,40
Экономия: -0,48 грн
14,92 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
Всего: упаковка (2)
22,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (5)
23,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (2)
14,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
17,06
Экономия: -1,28 грн
15,78 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
18,07
Экономия: -2,27 грн
15,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,55 грн
16,45 грн