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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный S/M, №1 - Одесса (526295) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
506,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
476,36 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
499,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (2)
506,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (1)
504,00
Экономия: -89,00 грн
415,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
517,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
481,26 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 110
Всего: упаковка (1)
505,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
517,03 грн