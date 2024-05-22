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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный S/M, №1 - Киев (526295) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
476,36 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
Всего: упаковка (1)
499,05 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
519,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
460,81 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Шухевича Романа, 12
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
492,00
Экономия: -14,76 грн
477,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
513,92 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
323,00
Экономия: -16,15 грн
306,85 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чайки, ул. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Украинка, ул. Юности, 1-Б
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
Всего: упаковка (1)
499,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 6
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
461,15 грн