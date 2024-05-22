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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный S/M, №1 - Харьков (526295) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
518,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
502,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
509,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
513,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
518,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
517,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (2)
512,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
553,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
519,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
518,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 13
Всего: упаковка (1)
516,47 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
420,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
420,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
445,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
516,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Дружковка, ул. Соборная, 44
Всего: упаковка (1)
506,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
453,68 грн