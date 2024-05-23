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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный XXL/XXXL, №1 - Запорожье (526294) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
495,00
Экономия: -88,00 грн
407,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
419,83 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
433,15 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
507,57 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
460,86 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
495,00
Экономия: -88,00 грн
407,00 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
420,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
467,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
416,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (2)
418,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
416,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (1)
416,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
417,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
509,23 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
495,00
Экономия: -88,00 грн
407,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
489,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
424,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (2)
512,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
507,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 47 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
445,40 грн