Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный L/XL, №1 - Киев (526292) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
504,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
504,94 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
503,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
421,76 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
524,37 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
513,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
509,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
505,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
460,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
507,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
426,58 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
413,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
462,53 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
458,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (1)
504,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
508,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
544,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
457,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
422,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
512,08 грн