Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА КОМПРЕССИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА КОМПРЕССИОННЫЙ тип 509 размер 3, №1 - Киев (718842) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 43 мин
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 43 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
507,00
Экономия: -81,00 грн
426,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -64,00 грн
426,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом