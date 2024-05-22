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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 3, №1 - Харьков (733922) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
508,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
639,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
508,20 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
645,73 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
640,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
645,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
508,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
508,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
644,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
508,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
640,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
708,00
Экономия: -197,80 грн
510,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
508,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
508,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
643,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
508,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
508,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
708,00
Экономия: -197,80 грн
510,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
508,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
508,20 грн