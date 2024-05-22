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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 4 серый, №1 - Харьков (371738) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
563,55
Экономия: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
490,05
Экономия: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -14,70 грн
475,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -14,70 грн
475,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
563,55
Экономия: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
490,05
Экономия: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн