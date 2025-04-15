Бандаж противогрыжевой (Bandage against hernia)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2036, размер 2 №1
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2036, размер 2 №1
1009,00 грн
В городах рядом
Эко аптека
Самбор, ул. Валовая, 56-А
69.1 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Эко аптека
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Ровнолики
Радивилов, ул. Четвертного, 5-С
93.8 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Волыньфарм
Берестечко, ул. Независимости, 6
97.6 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Волыньфарм
Нововолынск, просп. Победы, 1
99.0 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
1082,71
Экономия при брони: -5,05 грн
1077,66 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Здорова родина
Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 41-А
116.0 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
1092,34 грн
Семейная аптека
Тлумач, ул. Макуха, 14
129.9 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
1085,55
Экономия при брони: -8,50 грн
1077,05 грн
Аптека оптовых цен
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
137.5 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Здорова родина
Коломыя, пл. Рынок, 21
164.0 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
1092,58 грн
Ровнолики
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181.8 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Волыньфарм
Свитязь, ул. Европейская, 18-Б
182.5 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
186.6 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
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D.s.
Красилов, ул. Грушевского, 84
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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2036, размер 3 №1
Аптека оптовых цен
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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
Аптека оптовых цен
Хмельник, пл. Победы, 2
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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком
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327.1 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 0 бежевый №1
ТОРОС-ГРУП
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Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 №1
Торговый Дом Алком