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Айлювит (Ialuvit)
Айлювит (Ialuvit)
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
287.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
511,29
Экономия при брони:
-96,19 грн
415,10
грн
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Елизавета
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
367.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
493,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
368.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
163,93
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
444.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
453.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
341,03
Экономия при брони:
-7,66 грн
333,37
грн
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