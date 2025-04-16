Киев
Айлювит (Ialuvit)

Айлювит (Ialuvit)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Елизавета
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
107.4 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
493,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
163,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
349.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
511,29
Экономия при брони: -96,19 грн
415,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
412.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
341,03
Экономия при брони: -5,86 грн
335,17 грн
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