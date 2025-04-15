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Айлювит (Ialuvit)
Айлювит (Ialuvit)
Львов
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Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
462.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
341,03
Экономия при брони:
-7,66 грн
333,37
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
622.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
163,93
грн
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Елизавета
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
625.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
493,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
642.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
511,29
Экономия при брони:
-96,19 грн
415,10
грн
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