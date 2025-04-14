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Айлювит (Ialuvit)
Айлювит (Ialuvit)
Харьков
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
232.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
511,29
Экономия при брони:
-96,19 грн
415,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
410.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
417.6 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
341,03
Экономия при брони:
-7,66 грн
333,37
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
422.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
564.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
163,93
грн
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Елизавета
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
565.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
493,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 35
895.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-72,10 грн
496,00
грн
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