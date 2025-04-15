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Айлювит (Ialuvit)
Айлювит (Ialuvit)
Днепр
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
223.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
511,29
Экономия при брони:
-96,19 грн
415,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
386.6 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
163,93
грн
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Елизавета
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
386.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
493,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
387.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
388.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, просп. Берестейский, 100-Ф
397.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
502,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
398.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
341,03
Экономия при брони:
-7,66 грн
333,37
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
400.6 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ IALUVIT раствор офтальмологический 0.6 мл №15
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
568,10
Экономия при брони:
-68,30 грн
499,80
грн
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