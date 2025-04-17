Бандаж эластичный голеностопный (Elastic ankle bandage)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
272,27
Экономия при брони: -13,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,41
Экономия при брони: -19,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,34
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,84
Экономия при брони: -20,38 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,23
Экономия при брони: -14,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,19
Экономия при брони: -20,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,92
Экономия при брони: -11,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,67
Экономия при брони: -12,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,46
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,31
Экономия при брони: -17,85 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
304,31
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,59
Экономия при брони: -21,13 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
307,59
Экономия при брони: -21,13 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
303,19
Экономия при брони: -16,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,23
Экономия при брони: -18,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,56
Экономия при брони: -20,10 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
326,19
Экономия при брони: -21,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,02
Экономия при брони: -20,56 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,49
Экономия при брони: -11,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
325,55
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,37
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,14
Экономия при брони: -10,68 грн