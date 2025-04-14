Бандаж эластичный голеностопный (Elastic ankle bandage)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,81
Экономия при брони: -15,35 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,71
Экономия при брони: -14,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,70
Экономия при брони: -12,24 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
321,14
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,89
Экономия при брони: -19,43 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
299,21
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,91
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,26
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,16
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
302,84
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,67
Экономия при брони: -20,21 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,42
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,03
Экономия при брони: -11,57 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,45
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
299,70
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,46
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
323,89
Экономия при брони: -19,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
316,97
Экономия при брони: -12,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
299,04
Экономия при брони: -12,58 грн