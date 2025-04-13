Бандаж эластичный голеностопный (Elastic ankle bandage)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
316,39
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,92
Экономия при брони: -19,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,60
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
296,59
Экономия при брони: -10,13 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,28
Экономия при брони: -13,82 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,54
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
299,10
Экономия при брони: -12,64 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
299,10
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,29
Экономия при брони: -11,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,91
Экономия при брони: -18,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
316,51
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,82
Экономия при брони: -21,36 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
327,54
Экономия при брони: -22,73 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,88
Экономия при брони: -21,42 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,23
Экономия при брони: -10,77 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
317,95
Экономия при брони: -13,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
306,18
Экономия при брони: -19,72 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,18
Экономия при брони: -19,72 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,84
Экономия при брони: -20,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
302,70
Экономия при брони: -16,24 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
321,87
Экономия при брони: -17,06 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
322,27
Экономия при брони: -17,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,45
Экономия при брони: -20,99 грн