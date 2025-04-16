Бандаж эластичный голеностопный (Elastic ankle bandage)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,16
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,34
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
320,89
Экономия при брони: -16,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
303,62
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
302,93
Экономия при брони: -16,47 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,85
Экономия при брони: -21,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,29
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,35
Экономия при брони: -18,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,60
Экономия при брони: -14,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
304,60
Экономия при брони: -18,14 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,60
Экономия при брони: -18,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,34
Экономия при брони: -14,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,94
Экономия при брони: -18,48 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
299,85
Экономия при брони: -13,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
319,88
Экономия при брони: -15,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,15
Экономия при брони: -18,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,40
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,18
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,34
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
304,37
Экономия при брони: -17,91 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,37
Экономия при брони: -17,91 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,49
Экономия при брони: -19,03 грн